Президент Болгарии наложил вето на передачу Украине списанной бронетехники

22 ноября болгарский парламент ратифицировал соглашение о безвозмездной передаче Украине бронетехники, которая была произведена около 40 лет назад и хранилась на складах МВД страны.

Радев вернул законопроект в парламент. Президент считает, что депутаты не смогли объективно оценить, нужна ли эта техника самой Болгарии.

Ранее Радев заявлял, что дополнительные поставки оружия Украине не приведут к разрешению конфликта. По его мнению, Европа уже не может позволить себе продолжение войны на Украине, и необходимы поиски мирного урегулирования конфликта.