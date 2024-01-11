Президент Эстонии выступил против каких-либо ограничений на удары Украины по России

Запад не должен ограничивать ВСУ в применении поставляемого оружия для атак объектов на территории РФ, так считает эстонский лидер Алар Карис. Его слова привели РИА Новости .

Такую точку зрения Карис высказал во время совместной пресс-коференции с главой Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Таллине.

«Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов для того, чтобы замедлить продвижение российских войск», - заявил он.

Украина стремится наносить удары по целям, которые находятся в глубине российской территории, но у нее не хватает для этого оружия с большим радиусом действия. В связи с этим Киев постоянно просит у Запада дальнобойные ракеты, а тот очень неохотно поставляет такие вооружения. Западные правительства считают, что подобные действия не способствуют деэскалации конфликта.

Ранее Эстония дала согласие правительству Зеленского на то, что будет выдавать на Украину беженцев, которые укрываются на ее территории от мобилизации.