Эстония согласилась выдавать Украине ее граждан для мобилизации

Таллин готов по просьбе украинских властей передавать им тех беженцев, которым предстоит призыв в армию.

Украина пока не подавала официальных запросов эстонским властям по поводу выдачи граждан, подлежащих мобилизации. Тем не менее, министерство внутренних дел Эстонии уже решило, что оно согласится на подобную просьбу. По его утверждению, это не должно составить особого труда.

« В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», - заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс.

Его слова привело государственное эстонское радио ERR. Министр в ближайшее же время предложит странам заключить по этому поводу специальное соглашение.