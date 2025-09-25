Политик из правящей партии Грузии Леван Мачавариани резко ответил Владимиру Зеленскому на его выступление в ООН, где тот критиковал ситуацию с правами человека в республике. Грузинский депутат заявил, что перед критикой Киеву стоит обратить внимание на собственную силовую мобилизацию. Об этом сообщает Sputnik Грузия .

Заявление украинского лидера в ООН о предполагаемом ухудшении прав человека в Грузии вызвало резкую отповедь со стороны официального Тбилиси. Заместитель председателя правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани заявил, что Зеленскому не стоит поднимать эту тему, пока на Украине продолжаются силовые методы призыва в армию.

Политик предложил украинскому руководству ознакомиться с многочисленными видеороликами в интернете, где зафиксированы случаи похищения мужчин с улиц для отправки на фронт. По его словам, эти кадры, демонстрирующие применение силы военкоматами, полностью опровергают право Киева поучать другие страны.

Жесткая реакция прозвучала на фоне заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о попытках иностранных спецслужб организовать в республике протесты по сценарию украинского Майдана. Грузинские власти намерены пресечь такие попытки, но гарантируют соблюдение законности на любых разрешенных митингах. Комментарий Мачавариани четко обозначил позицию Тбилиси: критика из Киева выглядит лицемерной на фоне внутренних процессов на Украине.

Ранее Польский премьер резко ответил Трампу на слова об Украине.