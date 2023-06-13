Президент Киргизии рассказал о планах закупить российские вертолеты

Президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности заявил о намерениях приобрести вертолеты Ми-17 для укрепления безопасности страны.

Киргизский лидер подчеркнул, что в настоящее время в мире сложилась непростая ситуация, которая грозит не только локальными, но и глобальными конфликтами.

Все страны центральноазиатского региона должны быть готовы к отражению агрессии со стороны террористических организаций.

«Когда против нас совершается вооруженная агрессия, гибнут наши граждане, разрушаются и сжигаются наши дома и другая инфраструктура, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы готовы дать ответ любому агрессору», – сказал Жапаров.

Он отметил, что работа по повышению безопасности страны ведется в тесном сотрудничестве с Россией. Так, Бишкек и Москва создали совместную региональную систему ПВО.