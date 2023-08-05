Президент Венесуэлы обвинил Трампа в организации покушения на его жизнь

По утверждению Николаса Мадуро, в 2018 году экс-глава Белого дома дал команду колумбийскому лидеру организовать покушение на своего коллегу.

Покушение состоялось 4 августа 2018 года. Удар по Мадуро был нанесен во время его публичного выступления, для этого использовались беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой. В результате 7 человек получили ранения, но сам глава Венесуэлы не пострадал.

«По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента Дональда Трампа», - заявил Николас Мадуро.

Его слова привело ТАСС. По утверждению Мадуро, к покушению причастен и Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии, который действовал по приказу из Соединенных Штатов. Он якобы финансировал все действия группы, совершавшей покушение. За несколько дней до него колумбиец заявил в своей речи, что в Венесуэле в самом ближайшем будущем сменится власть.