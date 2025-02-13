При атаке вражеских БПЛА пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации
Фото: [Медиабанк Подмосковья/Ирина Мальцева]
Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, сейчас ею занимаются медики.
По данным Артамонова, работа станции аэрации не нарушена. Также губернатор сообщил, что нарушенное на фоне атаки БПЛА электроснабжение в Липецке восстановили.
Ранее губернатор региона Игорь Артамонов проинформировал, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА. По его словам, в настоящее время активно работают боевые расчеты противовоздушной обороны.