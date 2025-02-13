При атаке вражеских БПЛА пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации

Сотрудница Липецкой станции аэрации пострадала при падении обломков БПЛА, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, сейчас ею занимаются медики.

По данным Артамонова, работа станции аэрации не нарушена. Также губернатор сообщил, что нарушенное на фоне атаки БПЛА электроснабжение в Липецке восстановили.

Ранее губернатор региона Игорь Артамонов проинформировал, что Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА. По его словам, в настоящее время активно работают боевые расчеты противовоздушной обороны.