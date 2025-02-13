Липецкая область подверглась массированному ночному налету БПЛА ВСУ

Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в настоящее время активно работают боевые расчеты противовоздушной обороны, находящиеся в Липецкой области. Информации о повреждениях на земле и пострадавших пока не приводится.

Артамонов также сообщил, что в городе Ельце и его окрестностях введен наивысший уровень опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

А перед этим Baza передавала, что жители Липецкой области сообщили о звуках взрывов, атакуют беспилотники. Сообщалось, что БПЛА атакуют города Елец и Липецк. Работает система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории локомотивного депо в городе Сальске Ростовской области были повреждены здания.