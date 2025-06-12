Появились кадры с места крушения Boeing 787 в Индии: на борту могли находиться 242 человека

Появились первые кадры после крушения самолета Boeing 787 в жилом районе в Индии, сообщило РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как валит густой черный дым. Согласно предварительной информации, на борту могли находиться 242 человека. Согласно информации сервиса Flightradar24, крушение потерпел самолет Boeing 787-8 Dreamliner. Инцидент произошел через несколько секунд после взлета. Рейс AI171 отправился из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя. Конечный пункт назначения — Лондон. Самолет принадлежит авиакомпании Air India.

В соцсетях распространяется видео, как местные жители подбегают к месту падения пассажирского самолета, сообщил РЕН ТВ. Медики уже прибыли. Специалисты пытаются достать из-под завалов пострадавших. Телеканал NDTV проинформировал, что некоторые пассажиры выжили. Корреспондент ТАСС обратился к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой с вопросом, находились ли на борту россияне.

«Российские дипломаты выясняют», — ответила Захарова.

На еще одном видео из соцсетей можно рассмотреть момент падения. Пассажирский самолет летел на слишком низком расстоянии. Вскоре он упал: появилось огненное облако, отметили «Известия».

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