SHOT: мужчину, планировавшего лететь на Embraer 190, во время посадки сняли с рейса

Пассажир, планировавший сесть на рейс упавшего Embraer 190, не пустили на борт прямо во время посадки. Об этом SHOT рассказал выживший Заур Мамедов.

По его словам, мужчину не пустили в самолет представители авиакомпании. Они сослались на некий «запрет». Перед этим пассажир прошел регистрацию, таможенный контроль и долгое время находился в чистой зоне.

По словам Мамедова, пассажир долго пытался доказать сотрудникам аэропорта, что имеет право лететь на этом не рейсе, однако его доводы не были услышаны. В итоге мужчина остался в расстроенных чувствах.

Как рассказал сам Мамедов, он летел из Баку с похорон своего отца. Мужчина во время крушения самолета получил ранение ноги и травмы лица. В момент падения он написал своей девушке о том, что падает. Мужчина рассказал, что пытался помочь многим после трагедии.

Борт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines протерпел крушение утром, 25 декабря. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение в воздухе со стаей птиц. Обстоятельства крушения выясняют специалисты.

В связи с катастрофой президента Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря траурным днем. Также сообщалось, что между лидером республики и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся разговор, посвященный авиакатастрофе. Главы государств выразили друг другу соболезнования в связи с трагедией.

Ранее появились новые подробности крушения Embraer 190 в Актау. Сообщалось, что пассажиры перед крушением слышали хлопок.