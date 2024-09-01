При обстреле Белгорода пострадала женщина с двумя детьми

При обстреле ВСУ Белгорода сильно ранило женщину с двумя детьми, рассказали РИА Новости очевидцы.

Оказавшиеся рядом с местом трагедии Александр Бобров и Игорь Чеботарев оказали пострадавшим первую помощь и передали медикам.

Мальчик 10-11 лет получил ранения обеих ног. Возможно, потребуется ампутация. У полуторагодовалого ребенка разорвана ступня. Маме осколок попал в бедро, и она потеряла много крови.

По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ всего в Белгороде пострадали девять человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли автомобиль с женщинами и детьми в Курской области.