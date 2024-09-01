Жители Курской области продолжают рассказывать подробности первых дней украинского вторжения на приграничные территории региона. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, боевики расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми. Люди в этот момент пытались эвакуироваться из Суджанского района.

Как рассказала местная жительница Ольга Тертышникова, среди пострадавших оказался ребенок, маленькая девочка.

«Я, сестра и двое детей — мы все погрузились быстренько в машину. Когда приехали в сторону Малой Локни, <...> наша машина была расстреляна полностью», — рассказала женщина.

В беседе со следователем Тертышникова также поведала, они просили украинцев отпустить их, чтобы оказать первую помощь раненой девочке, но им было в этом отказано. После чего семья была взята боевиками в плен.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.