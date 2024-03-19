При обстреле Белгорода в зоопарке погибла ручная кенгуру Гранди

Ручная кенгуру Гранди погибла в белгородском зоопарке во время обстрела ВСУ, сообщили в учреждении.

От кассетных осколков пострадал вольер кенгуру, а Гранди, к несчастью, в это время находилась на улице.

Гранди перевезли в белгородской зоопарк из Санкт-Петербурга в 2019 году. Она сразу покорила всех своим дружелюбием. Гранди спокойно позволяла себя гладить, с удовольствием брала еду из рук. Из всего богатого «меню» из овощей и фруктов она почему-то полюбила виноградные веточки.

В 2022 году Гранди впервые принесла потомство. В зоопарке рассчитывали, что она вновь станет мамой в этом году.

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!» — написали в соцсетях сотрудники зоопарка.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшую неделю в результате террористических атак ВСУ в области погибли 16 человек, еще 98 получили ранения.