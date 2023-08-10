При обстреле села Чаусы под Брянском один человек погиб, двое пострадали

ВСУ нанесли удар по Брянской области днем четверга, 10 августа. По данным губернатора региона, есть погибшие и пострадавшие.

Атака пришлась на село Чаусы, что в Погарском районе. В результате нее один мужчина погиб от полученных ранений, а еще двое пострадали. Их уже госпитализировали, врачи наблюдают за состоянием пострадавших.

Известно, что из-за обстрела повреждения получило и имущество сельхозпредприятия, на месте работают оперативные службы.