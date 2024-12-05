При пожаре на производстве «Фосагро» в Череповце пострадали три человека

На одном из крупнейших заводов в Череповце начался пожар, в ходе которого пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы МЧС РФ по Вологодской области.

Очаг пожара расположился в служебном помещении «Фосагро». На место оперативно прибыли сотрудники частной пожарной охраны, однако открытого горения уже не застали. Тушение провели на площади 100 кв. метров, предотвратив повторного возгорания.

Как пояснили в ведомстве, врачей вызвали для троих подрядчиков. Одному из них, 2002 года рождения, потребовалась более серьезная помощь: он был госпитализирован. Подчеркнули, что жизни и здоровью сотрудников подрядной организации ничего не угрожает.

«Фосагро» — крупнейший в РФ и Европе производитель фосфорсодержащих удобрений. Сам фосфор очень активен, так как мгновенно воспламеняется на воздухе и при контакте с огнем. Однако на предприятии пожар не затронул никакие промышленные цеха.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №2 в Ярославле произошел пожар.