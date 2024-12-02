В ярославской исправительной колонии №2 произошел пожар

Ярославская исправительная колония №2 находится в Рыбинске. На ее территории возник пожар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Ярославская колония №2 строгого режима расположена на территории Рыбинска. На ее территории возник очаг возгорания, пожарные уже выехали к месту инцидента и приступили к тушению пламени.

«Подтверждаем. Коллеги выехали, работают, пока информация уточняется», — указали журналистам в МЧС.

По имеющимся данным, при этом пожаре никто не пострадал. К спасателям присоединились и сотрудники федеральной службы исполнения наказаний, так как данный объект находится в их ведомстве. В данной колонии содержатся осужденные, которых впервые отправили в места лишения свободы.

Ранее сообщалось о пожаре в Калужской области. Он вспыхнул в Малоярославецком районе после падения на землю обломков сбитого украинского беспилотника. При этом также никто не пострадал. Возгорание произошло за пределами жилой застройки.