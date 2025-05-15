При пожаре на птицефабрике в Астраханской области погибли более 160 тыс. кур

В Ахтубинском районе Астраханской области произошел крупный пожар на птицефабрике «Владимировская», в результате которого погибли около 166 тыс. кур, сообщило МЧС России.

Отмечается, что возгорание началось в инкубаторе, впоследствии охватив примерно 2 тыс. кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 17 человек — никто не пострадал.

Производственная база предприятия включает девять птичников для взрослых кур (общей емкостью 675 тыс. голов), три птичника для молодняка (360 тыс. голов), кормоцех с объемом производства 20 т комбикорма в час, зернохранилище на 4000 т и яйцесклад. Продукция птицефабрики «Владимировская» поставляется в Астраханскую, Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодарский край.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем птицефабрики является бизнесмен Александр Топилин. Ему также принадлежит птицефабрика «Маркинская» в Ростовской области, комбинат хлебопродуктов «Заволжье» и сельхозпредприятие «Лозное» в Волгоградской области.

По финансовым показателям, выручка предприятия в Астраханской области в 2023 году снизилась в пять раз по сравнению с предыдущим годом — до 283,4 млн руб. Чистый убыток превысил 106 млн руб., тогда как в 2022 году предприятие показывало прибыль в 419 млн руб. К 2025 году птицефабрика «Владимировская» планировала выйти на производственную мощность.

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