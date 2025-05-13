Спасатели МЧС погибли при выполнении служебного долга в Луганске

В Луганске трагически погибли два российских спасателя при исполнении служебных обязанностей, сообщило МЧС России.

Инцидент произошел в вторник, 13 мая. Два сотрудника ведомства — начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко — получили ранения, несовместимые с жизнью, в результате атаки украинских БПЛА.

Спасатели работали на территории асфальтобетонного завода в Луганске, который ранее ВСУ атаковали беспилотниками. Савенко и Пронько тушили возникший в результате инцидента пожар, когда по заводу вновь нанесли удар.

По информации МЧС, после атаки двое других сотрудников ведомства пострадали — их оперативно доставили в медицинское учреждение. Еще тринадцать спасателей проходят лечение амбулаторно.

Пронько служил в системе МЧС уже 18 лет. За свою профессиональную деятельность он был неоднократно награжден ведомственными наградами. У погибшего остались двое детей.

Савенко присоединился к пожарной службе пять лет назад. Коллеги и начальство признали его ответственным и отважным специалистом. У него осталась пожилая мама.

За время службы оба огнеборца спасли множество жизней и ликвидировали многочисленные пожары, ежедневно рискуя своей жизнью.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на трассе в Брянской области.