При пожаре в хостеле Алма-Аты погиб один россиянин
Фото: [© Василий Крестьянинов/РИА Новости]
В гостинице дымом захлебнулись 13 человек. Один из них оказался российским подданным.
Глава городской администрации Ерболат Досаев сообщил, кем были погибшие в хостеле люди.
«Один из найденных - гражданин Узбекистана, один - гражданин Российской Федерации, остальные – казахстанцы», - указал он.
Его слова привело ТАСС. Россиянин был прописан на территории Якутии. Помимо 13 погибших, в больницы Алма-Аты было направлено трое из 59 спасшихся от пожара. Всех остальных временно разместили в здании близлежащей школы.