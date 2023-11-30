При пожаре в хостеле Алма-Аты погиб один россиянин

В гостинице дымом захлебнулись 13 человек. Один из них оказался российским подданным.

Глава городской администрации Ерболат Досаев сообщил, кем были погибшие в хостеле люди.

«Один из найденных - гражданин Узбекистана, один - гражданин Российской Федерации, остальные – казахстанцы», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Россиянин был прописан на территории Якутии. Помимо 13 погибших, в больницы Алма-Аты было направлено трое из 59 спасшихся от пожара. Всех остальных временно разместили в здании близлежащей школы.