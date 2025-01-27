При пожаре в квартире на юге Москвы погибли два человека

Пожар произошел в одной из квартир дома, расположенного на юге Москвы на улице Михневская, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации источника, трагедия унесла жизни двух человек. Огонь охватил площадь 20 кв. метров. В квартире горели личные вещи и мебель.

На данный момент пожарные потушили огонь. Тела двух человек нашли при разборе завалов. Что стало причиной пожара, неизвестно. Специалистам предстоит разобраться в произошедшем.

Также ТАСС сообщил о еще одном пожаре, возникшем на западе столицы. Отмечается, что вечером, 27 января, огонь вспыхнул в трехэтажном строящемся здании на улице Рябиновая. На первом этаже огонь охватил стройматериалы и пенопласт.

Информация о жертвах и пострадавших отсутствует. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составила 100 кв. метров.

Ранее SHOT сообщил, что в скандально известном СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел взрыв с последующим возгоранием.