Пожар вспыхнул в скандально известном ростовском СИЗО-1

В следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ростовское СИЗО-1 уже неоднократно «гремело» на всю Россию. Именно в нем уже в этом году заключенные пытались сбежать через подкоп. До этого появлялись сведения о сотруднике этого учреждения, который за деньги водил женщин в мужские камеры. Там же арестанты захватывали работников СИЗО в заложники. Ранее в данном изоляторе появлялось видео, на котором член банды Цапков Цеповяз находится в камере с плазменным телевизором, а на столе у него стоит красная икра. Теперь в СИЗО случилось очередное ЧП.

«Взрыв с последующим возгоранием произошел в СИЗО-1 в Ростове. К месту ЧП выдвинулись сотрудники МЧС и МВД», — указал микроблог.

На данный момент нет информации о причинах инцидента. В ГУ ФСИН уже успели заявить, что пострадавших по итогам взрыва и пожара не имеется.

Ранее в ФСБ сообщили, что те, кто захватил заложников в ростовском следственном изоляторе, готовили теракты в Ингушетии. Преступления они хотели производить после побега из СИЗО.