При пожаре в ростовском ТЦ погибли сотрудница и специалист МЧС

При пожаре в торговом центре (ТЦ) в Новошахтинске Ростовской области погибла сотрудница. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Отмечается, что тело женщины обнаружили при ликвидации возгорания. Еще одну сотрудницу ТЦ в настоящий момент ищут спасатели.

Пожар в торговом центре, как сообщили в МЧС, произошел на улице Ленина в Новошахтинске. Площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. метров.

Для ликвидации чрезвычайного происшествия (ЧП) были мобилизованы значительные силы — 84 специалиста и 29 единиц техники, включая 38 сотрудников МЧС России с 11 единицами спецтехники.

Как сообщил глава города Новошахтинска Сергей Бондаренко, при ликвидации пожара погиб сотрудник 19-й пожарной части. Другой специалист МЧС пострадал — его доставили в хирургическое отделение с ожогами нижних конечностей.

Ранее в РЖД сообщили о гибели двух сотрудниц РЖД во время атаки БПЛА в Сочи.