При проведении КТО в Ингушетии пострадавших среди мирных жителей нет, убиты два боевика

Вечером в субботу, 2 марта, поступила информация о том, что в Ингушетии идет бой между силовиками и засевшими в одном из домом экстремистами.

Как информирует ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет, бойцами спецназа ФСБ были эвакуированы жители домов, где обнаружили террористов.

Отмечается, что, по имеющейся у ФСБ информации, боевики активно готовились к терактам, которые намеревались провести в местах массового скопления мирных жителей на территории Ингушетии.

При попытке бойцов спецнала их задержить боевики открыли огонь по силовикам.

По предварительной информации, в ходе боя были убиты два террориста (Амирхан Гуражев и Адам Оздоев). По данным сетевого издания Readovka, оба боевика ранее совершили убийство трех сотрудников МВД РФ, после чего находились в федеральном розыске.