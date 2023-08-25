При столкновении судов у Вакаямы 2 человека пропали без вести

Грузовые судна столкнулись в водах префектуры Вакаяма в Японии. Сообщается, что один из кораблей перевернулся, а двое человек пропали без вести. Об этом сообщило местное телевидение, передает издание РИА Новости .

Как сообщил местный телевизионный канал со ссылкой на береговую охрану, одно судно шло под японским флагом, а второе – под либерийским. Столкновение случилось поздним вечером, в четверг, 24 августа. К моменту, как на место крушение прибыли патрульные катера, стало известно, что судно под японским флагом оказалось перевернуто.

В момент происшествия на его борту было 5 человек. Троих смогли спасти, двое числятся пропавшими без вести.

На место происшествия также были направлены вертолет и 6 катеров береговой охраны. Эта группа займется проведением поисково-спасательной операции.