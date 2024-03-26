При теракте в «Крокус Сити Холле» погибла сотрудница МИД России

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла специалист 1 разряда департамента лингвистического обеспечения МИД России Татьяна Репина, сообщили в дипломатическом ведомстве.

Татьяна было всего 22 года. В 2021 она окончила колледж МИД РФ и поступила на службу в ДЛО.

В сообщении говорится, что Татьяна останется в памяти сослуживцев светлым и жизнерадостным человеком. Она ответственно относилась к своим обязанностям, любила музыку и готовилась получить высшее образование. Однако чудовищное преступление прервало все планы на будущее.

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвалась группа террористов. Они начали расстреливать зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник», а затем подожгли здание. Всего в результате теракта погибли 139 человек.

Непосредственные исполнители преступления задержаны. Владимир Путин приказал установить всех истинных заказчиков злодеяния.