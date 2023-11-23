Причиной задержки перемирия между ХАМАС и Израилем назвали неполные данные о пленных
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Повстанческое движение подало неполные списки, за счет этого освобождение указанных людей из мест заключения затянулось.
Начало перемирия между двумя сторонами конфликта на Ближнем Востоке затягивается как минимум на сутки, об этом сообщила газета Wall Street Journal. По ее данным, это связано с тем, что представители ХАМАС передали израильским представителям списки с неполными данными о тех пленных, которых необходимо освободить.
«ХАМАС предоставил имена, пол и национальность большинства лиц, но по некоторым из 50 пленных информация отсутствовала, что усложнило и задержало освобождение», - процитировало издание слова американского чиновника, который задействован в данном процессе.
Вдобавок ко всему, со стороны повстанческого движения не был согласован сам механизм обмена пленными. Прямо сейчас идет проработка всех нужных деталей, в том числе логистики обменного процесса.