Причиной задержки перемирия между ХАМАС и Израилем назвали неполные данные о пленных

Начало перемирия между двумя сторонами конфликта на Ближнем Востоке затягивается как минимум на сутки, об этом сообщила газета Wall Street Journal. По ее данным, это связано с тем, что представители ХАМАС передали израильским представителям списки с неполными данными о тех пленных, которых необходимо освободить.

«ХАМАС предоставил имена, пол и национальность большинства лиц, но по некоторым из 50 пленных информация отсутствовала, что усложнило и задержало освобождение», - процитировало издание слова американского чиновника, который задействован в данном процессе.

Вдобавок ко всему, со стороны повстанческого движения не был согласован сам механизм обмена пленными. Прямо сейчас идет проработка всех нужных деталей, в том числе логистики обменного процесса.