Приехал к знакомой выяснять отношения, а полицейских встретил бензопилой: подробности в Красноярском крае

В Красноярском крае местный житель, приехавший к знакомой для повторного выяснения отношений, встретил прибывших по вызову полицейских с бензопилой в руках. Инцидент произошел в ночь на 22 июня. Правоохранители прибыли на место после сообщения о мужчине, который ранее уже избивал женщину и снова явился к ней.