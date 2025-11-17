Приезжие иностранцы толпой избили жителя Волгоградской области из-за девушки

В городе Камышине Волгоградской области произошел конфликт между мигрантами и местным жителем, который закончился массовым избиением, пишет портал V1.ru.

По информации источника, инцидент произошел у одного из магазинов города, где собралось около 30 человек.

Как рассказали очевидцы, причиной конфликта стала девушка, за которую вступился местный житель. В результате конфликт перерос в массовую драку, в которой мигранты начали избивать россиянином.

Однако другие местные жители опровергают факт избиения. В пресс-службе регионального управления МВД на момент публикации материала этот инцидент не прокомментировали.

