Пригород греческой столицы начали эвакуировать из-за природного пожара

Возгорание произошло в районе горы Парнита, в местечке Фили. Пламя очень быстро распространилось во все стороны из-за очень сухой погоды и сильного ветра. Особенно быстро оно двигается на восток, огонь уже почти достиг пригорода Афин.

К тушению пожара привлечено 202 квалифицированных огнеборца при поддержке 65 автомобилей. Содействие им оказывают волонтеры, а также муниципальные служащие. Несмотря на все усилия, они не могут взять под контроль пожар, поэтому спасателям пришлось начать эвакуацию местных жителей. Об этом рассказал греческий телеканал Mega. В частности, будет эвакуирован центр по содержанию мигрантов. Из него на новое место вывезут порядка семисот человек.