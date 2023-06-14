Приговор по делу о массовом отравлении метанолом в 2021 году вынесли в Подмосковье

Двоих жителей Подмосковья приговорили к тюремным срокам за продажу контрафактного алкоголя с метанолом. Указанной продукцией в 2021 году отравились насмерть девять человек, передает ГСУ СКР по области.

По данным ведомства, Турал Галандаров и Самир Зейналов на протяжении позапрошлого года нелегально реализовывали в регионе поддельный алкоголь. Коньяк, ром и водка продавались в бутылках с фальшивыми акцизными марками, а также в канистрах по пять литров.

В одной из партий в жидкости вместо этилового спирта содержался метанол. В результате отравились насмерть девять человек из Домодедово, Балашихи, столицы и Ивановской области. В их числе была девушка-подросток.

Галандарова приговорили к семи годам колонии, Зейналова – к трем с половиной. Кроме того, каждого обязали выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей.