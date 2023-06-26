Ъ: Пригожин остается главным фигурантом уголовного дела о мятеже

Дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» так и не прекращено, несмотря на заявление Дмитрия Пескова.

Об этом стало известно журналистам издания «Коммерсантъ». Уголовное дело было возбуждено еще 23 июня, а 25 июня Генеральная прокуратура признала законным действия следователя, который возбуждал дело. Затем различные СМИ, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщили, что это решение отменено, а уголовное преследование Евгения Пригожина прекращается. Источник журналистов в надзорном ведомстве опроверг это. По его данным, дело все еще продолжается, поскольку для отмены прошло недостаточно времени.

После переговоров Пригожина и главы Белоруссии Александра Лукашенко было объявлено, что подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону и территорию Воронежской области, и направляются в полевые лагеря.