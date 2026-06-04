Принял врачей за угрозу и схватился за плоскогубцы: чем закончился вызов скорой на Привокзальной площади Москвы

В Москве сотрудники вневедомственной охраны задержали 44-летнего мужчину, который угрожал бригаде скорой помощи инструментами. Об этом « Ленте.ру » сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

По данным ведомства, патрульные получили сигнал о том, что на Привокзальной площади рядом с машиной медиков агрессивно ведет себя нетрезвый гражданин. Прибыв на место, росгвардейцы столкнулись с мужчиной, вооруженным плоскогубцами и ножом для бумаги, — именно этими предметами он угрожал врачам.

Для разбирательства вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у задержанного изъяли орудия угроз. Свое поведение он позже объяснил тем, что принял медиков за людей, представляющих для него опасность. Мужчину доставили в отдел полиции.