Принцип «одного окна» помогает оперативно принимать добровольцев в Балашихе

Зачисление кандидатов в ряды военных-контрактников в региональном центре отбора в Балашихе происходит максимально быстро и удобно — по принципу «одного окна». Именно здесь потенциальный новобранец может сразу проверить свое здоровье, подписать договор о военной службе и отбыть в место ее несения.

Отмечается, что кандидаты находятся в пункте отбора до пяти суток, успевая за это время получить навыки тактической медицины, научиться сборке и разборке оружия, а также освоить огневую и инженерную подготовку.

При этом контракт о службе могут подписать совершеннолетние граждане, которые получили положительное заключение медкомиссии. Для военнослужащего-контрактника действует ряд мер поддержки. Так, заключивший договор более чем на один год получает единовременную выплату в шестьсот тысяч рублей.

Кроме того, военным выплачивают ежемесячную зарплату на уровне порядка 200 тысяч рублей. Их освобождают от налога на имущество, дают кредитные каникулы и военную ипотеку, записывают детей в детские сады без очереди и предоставляют ряд других льгот.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.