Природный пожар вспыхнул вдоль трассы Симферополь — Евпатория

В Симферопольском районе Республики Крым вспыхнул природный пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По имеющимся данным, природный пожар вспыхнул рядом с автомобильной трассой, которая соединяет Симферополь и Евпаторию.

«На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС [по] Крыму. Предварительная площадь пожара — 20 га», — указали журналистам.

Быстрому распространению пламени способствуют аномальная жара, которая царит в регионе, а также сильный ветер.

Ранее сообщалось о масштабных лесных пожарах, охвативших несколько провинций Турции. Они стали угрожать атомной электростанции «Аккую». Для защиты стратегического объекта была задействована российская авиация — самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8. в районе станции работает более 10 тыс. российских специалистов, занятых на строительстве первого турецкого атомного энергоблока. Уточняется, что пожары, вспыхнувшие из-за аномальной засухи, не причинили ущерба станции, однако создают серьезную угрозу.