Природный пожар вспыхнул вдоль трассы Симферополь — Евпатория
МЧС: 20 гектаров сухой растительности горит у трассы Симферополь — Евпатория
Фото: [Медиасток.рф]
В Симферопольском районе Республики Крым вспыхнул природный пожар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По имеющимся данным, природный пожар вспыхнул рядом с автомобильной трассой, которая соединяет Симферополь и Евпаторию.
«На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС [по] Крыму. Предварительная площадь пожара — 20 га», — указали журналистам.
Быстрому распространению пламени способствуют аномальная жара, которая царит в регионе, а также сильный ветер.
Ранее сообщалось о масштабных лесных пожарах, охвативших несколько провинций Турции. Они стали угрожать атомной электростанции «Аккую». Для защиты стратегического объекта была задействована российская авиация — самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8. в районе станции работает более 10 тыс. российских специалистов, занятых на строительстве первого турецкого атомного энергоблока. Уточняется, что пожары, вспыхнувшие из-за аномальной засухи, не причинили ущерба станции, однако создают серьезную угрозу.