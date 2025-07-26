Вокруг российско-турецкой АЭС «Аккую» загорелась территория из-за лесных пожаров

Отмечается, что для защиты стратегического объекта с самого утра была задействована российская авиация — самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8.

По данным источников, в районе станции работает более 10 тыс. российских специалистов, занятых на строительстве первого турецкого атомного энергоблока. Уточняется, что пожары, вспыхнувшие из-за аномальной засухи, не причинили ущерба станции, однако создают серьезную угрозу. Информации о пострадавших среди персонала нет.

Параллельно с этим турецкие власти сообщили о трагических последствиях огненной стихии в пяти провинциях — Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в результате пожаров погибли десять человек.

Ранее сообщалось, что в США крупный лесной пожар охватил десятки тысяч гектаров.