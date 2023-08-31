«Пришел домой весь в крови». Мать избитого подростка из Одинцово рассказала подробности инцидента

Мать 14-летнего вратаря футбольного клуба «Родина» Марка Орешкова, которого избили в Одинцово, рассказала подробности инцидента. Вчера вечером возле Баковского пруда на мальчика напала группа мигрантов.

Женщина сообщила, что ее сын увидел возле пруда компанию молодых людей и помахал им рукой, однако кому-то из присутствовавших померещился другой жест. В результате один из них набросился на мальчика.

«Сын пришел домой весь в крови, я поехала и сняла на камеру этих ребят. Наносил удар нерусский парень в синих джинсах и черной толстовке. Как только они увидели, что я их снимаю, сели в каршеринг и быстро уехали», - приводит ее слова РИАМО.

В травмпункте подростку наложили шесть швов. Сейчас у него проблемы с координацией из-за сильного удара.

«Мы находимся в контакте с семьей игрока, самим игроком, а также полицией города Одинцово. Клуб окажет Марку всю необходимую помощь, включая медицинскую», - рассказал представитель футбольного клуба.

По его словам, завтра будут готовы результаты повторного полного обследования и МРТ. Ожидается, что через неделю подростку снимут швы.