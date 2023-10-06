Прячем авто: автоэксперт раскрыл, как спасти машину во время сильного дождя и ветра

МЧС РФ предупредило жителей Москвы и Подмосковья о резком ухудшении погоды — вероятны дождь, снег и сильные порывы ветра. Автовладельцам в таких условиях крайне важно предпринять все необходимые меры для защиты своего транспорта.

Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов «FIT SERVICE», назвал основные меры предосторожности для тех, кто опасается за сохранность своей машины.

Готовьте чехлы

«Если есть риск сильного ветра и дождя, то в первую очередь я рекомендую продумывать парковку автомобилей. Если есть возможность поставить авто на период непогоды в гараж или крытую парковку, то обязательно ею воспользуйтесь. Если возможности спрятать авто под крышей нет, то паркуйтесь вдали от деревьев, строительных и ремонтных площадок, обязательно на возвышенностях», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Истории, когда утром владелец оставил машину на парковке у работы, а вечером вернулся и получил затопленный по окна автомобиль, периодически случаются, добавил автоэксперт. По этой причине парковаться в низинах перед непогодой нежелательно.

Помимо прочего, можно закрыть автомобиль специальным чехлом или даже обычным одеялом или автомобильными ковриками. Это, по словам Рузанова, защитит машину от града и всего остального, что способно ее повредить.

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Собственная безопасность

«Обязательно убедитесь в исправности оптики. При передвижении в дождь важно, чтобы все лампы работали, машина должны быть заметна для других участников движения», — предупредил собеседник.

В условиях плотного столичного трафика также нужно убедиться в исправной работе стеклоочистителей. Если ресурс дворников уже исчерпал себя, отметил эксперт, лучше их заменить, дабы не лишиться обзора во время проливного дождя.

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