Риск ДТП возрастает в разы: почему нельзя игнорировать сонливость за рулем

Засыпая за рублем, опытные дальнобойщики и перегонщики автомобилей могут остановиться и подремать несколько часов прямо в машине. Но что делать, если до дома осталось ехать совсем немного, а ваши пассажиры не имеют водительского удостоверения?

Сразу решите, стоит ли вам садиться за руль после бессонной ночи или тяжелого рабочего дня. Если человек устал – ему нужен отдых. Все просто. В противном случае риск ДТП возрастает. Водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и других людей.

«Зная, что вам предстоит долгая дорога, подготовьтесь к ней. Нужно хорошо выспаться перед выездом. По возможности забронируйте заранее место в придорожном мотеле. Возьмите перекус и что-нибудь пожевать. Пусть ваш организм будет занят перевариванием пищи, а не поиском причин поспать», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Если ситуация все же привела к тому, что вы управляете машиной и начинаете засыпать, остановитесь и вздремните. Достаточно 20 минут. Этого хватит, чтобы еще как минимум 1,5 часа без осложнений вести автомобиль. Можно просто посидеть в машине с закрытыми глазами, это тоже поможет.

Пейте больше воды, поболтайте с кем-нибудь по громкой связи, отвлекайтесь всеми способами. Конечно, если это не помешает управлению авто.

«А если вы едете с пассажирами, то еще проще: поговорите на интересные темы и не позволяйте им засыпать. Хотя бы тому человеку, который сидит на переднем пассажирском сиденье», – уточнил эксперт.

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