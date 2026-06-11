Проехал на красный, сбил четырех человек, включая ребенка: что грозит водителю автобуса в Екатеринбурге

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием «Абзацем» оценил максимальный срок, который грозит водителю автобуса, устроившему смертельную аварию в Екатеринбурге. По его словам, шофер может получить до семи лет лишения свободы, если суд докажет его вину.

Трагедия произошла вечером 10 июня на улице 8 Марта. Водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора, столкнулся с легковым автомобилем, вылетел на тротуар и врезался в здание храма. В результате ДТП погибли четыре человека, включая ребенка. Директор транспортной компании и сам шофер задержаны.

По словам водителя, он двигался на зеленый свет, но в какой-то момент у него помутнело в глазах, он потерял сознание и мог перепутать педали.

Славнов пояснил, что гибель двух и более лиц влечет ответственность по части 5 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Если подтвердится, что у водителя действительно были проблемы со здоровьем, суд может учесть этот факт и смягчить приговор, но в любом случае будет опрошен медик, допустивший его к рейсу, так как таких сотрудников не должны выпускать на линию.

В случае установления факта опьянения, предупредил юрист, срок заключения увеличивается до 15 лет. Кроме того, за сам факт проезда на красный свет водителю грозит штраф до 1500 рублей.