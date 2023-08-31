Производство контрафактной газировки пресекли в Балашихе

Крупное производство контрафактной газировки пресекли в Подмосковье, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Цех был обнаружен в Балашихе.

Производство запустили в одном из складских помещений в Дятловке. Там были найдены несколько автоматизированных линий, бутылки, канистры, этикетки. Производимую продукцию поставляли в магазины региона под видом оригинальных напитков известного бренда.

В момент проверки помещения в нем находились двадцать два работника-иностранца. Их привлекли к административной ответственности и оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. В дальнейшем их выдворят за пределы РФ.

Помимо этого, в Мытищах был обнаружен склад с аналогичной газировкой. Выяснилось, что собственник склада купил напитки на рынке у неизвестных людей. С ними же он договорился о регулярных поставках.

В общей сложности из нелегального оборота изъяли более тридцати трех тысяч бутылок контрафакта. По факту случившегося завели уголовное дело.