Прокуратура и СК проверяют обстоятельства гибели подростка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Станционной обрушилась крыша заброшенного здания, сообщило РБК. Под завалами оказались подростки. Один из них погиб на месте от полученных травм. Состояние остальных детей в настоящее время уточняется.

На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры и регионального управления Следственного комитета России (СКР). Ведомства организовали проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Особое внимание специалисты уделят оценке того, как законсервированы неэксплуатируемые объекты, доступ к которым должен быть ограничен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте водителя, задавившего подростка на Камчатке.