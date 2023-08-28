Прокуратура начала проверку после крупного пожара в многоквартирном доме в Красногорске

Красногорская городская прокуратура начала проверку по факту пожара в многоквартирном доме на улице Пионерская.

Пожар вспыхнул сегодня утром в квартире на четвертом этаже, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Огонь перекинулся с балкона на кровлю.

Информация о пострадавших уточняется. Известно, что из-за пожара было эвакуировано тридцать человек, в том числе пятеро детей.

По данным пресс-службы МЧС России, сейчас огонь локализован на площади девятьсот квадратных метров.