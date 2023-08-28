Крупный пожар произошел в жилом доме в Красногорске: жильцов эвакуировали
Людей эвакуировали из-за крупного пожара в жилом доме в Красногорске
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Спасатели ликвидируют крупный пожар в подмосковном Красногорске. Там горит балкон на последнем этаже четырехэтажного жилого дома.
Как сообщила пресс-служба МЧС России, огонь распространился на кровлю. По предварительным данным, площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров.
Сотрудники МЧС эвакуировали тридцать человек, включая пятерых детей, уточнили в ведомстве. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее крупный пожар произошел на лакокрасочном предприятии в подмосковном Ногинске.