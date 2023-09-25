Прокуратура начала проверку после нападения алабая на девятилетнего ребенка в Дмитрове

Прокуратура Московской области проводит проверку после нападения собаки на девятилетнего мальчика в деревне Савельево под Дмитровом.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел 17 сентября. Алабай сорвался с привязи и набросился на ребенка, который гулял на соседнем участке. Пострадавшего мальчика госпитализировали с укушенными ранами головы и тела.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. Также предстоит дать оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Как рассказал отец мальчика, слова которого приводит «360», собака «таскала ребенка как тряпку». На помощь пришел сосед, который в этот момент проезжал мимо. Он начал сигналить и кричать, чтобы спугнуть пса. На крики выбежали другие соседи, после этого разъяренная собака убежала.

Ранее сообщалось, что ротвейлер разорвал руку четырехлетнему ребенку на пляже в Дзержинском.