Ротвейлер разорвал руку четырехлетнему ребенку в Подмосковье
НТВ: ротвейлер напал на четырехлетнего мальчика на подмосковном пляже
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Ротвейлер напал на четырехлетнего ребенка на пляже в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает НТВ.
По информации телеканала, все произошло, когда мальчик пробегал мимо собаки. Отец ребенка рассказал, что животное было на длинном поводке — около полутора метров.
Владелица собаки утверждает, что пес был в наморднике и поцарапал ребенка лапой. Очевидцы, в свою очередь, заявили, что намордник на собаке действительно был, однако она самостоятельно сняла его.
Первую помощь до приезда скорой помощи ребенку оказали сотрудники расположенной на пляже развлекательной зоны. Затем в больнице мальчику наложили швы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
Ранее сообщалось, что в Электростали подросток за рулем мотоцикла получил травмы в результате ДТП.