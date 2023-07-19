Ротвейлер разорвал руку четырехлетнему ребенку в Подмосковье

Ротвейлер напал на четырехлетнего ребенка на пляже в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает НТВ .

По информации телеканала, все произошло, когда мальчик пробегал мимо собаки. Отец ребенка рассказал, что животное было на длинном поводке — около полутора метров.

Владелица собаки утверждает, что пес был в наморднике и поцарапал ребенка лапой. Очевидцы, в свою очередь, заявили, что намордник на собаке действительно был, однако она самостоятельно сняла его.

Первую помощь до приезда скорой помощи ребенку оказали сотрудники расположенной на пляже развлекательной зоны. Затем в больнице мальчику наложили швы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

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