Прокуратура начала проверку после нападения мужчины на подростка в Домодедово

Прокуратура Московской области держит на контроле установление всех обстоятельств нападения на подростка в Домодедово. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Инцидент произошел 14 апреля на детской площадке в микрорайоне Востряково, где находился мальчик в возрасте 13 лет. В какой-то момент к подростку подошел неустановленный мужчина и несколько раз ударил ребенка по голове и телу. Затем злоумышленник вырвал карман куртки мальчика, где находился игрушечный нож, и выкинул его.

«Ребенок рассказал о случившемся своим родителям, которые обратились с заявлением в территориальный отдел полиции», - говорится в сообщении.

Ход процессуальной проверки находится на контроле Домодедовской городской прокуратуры.