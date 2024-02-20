Прокуратура начала проверку после обрушения кровли сетевого супермаркета в Подмосковье

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением кровли сетевого супермаркета в Богородском округе Подмосковья.

ЧП произошло сегодня на Октябрьской улице в Старой Купавне около одиннадцати часов дня, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Площадь обрушения составила 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, персонал и покупатели успели эвакуироваться.

Проверку проводит Ногинская городская прокуратура. Будут установлены все причины и обстоятельства случившегося. Также надзорное ведомство даст оценку работе лиц, ответственных за своевременную очистку крыши супермаркета от снега.