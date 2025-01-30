Wildberries запустил онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров

Объединенная компания Wildberries и Russ объявила о старте тестирования сервиса под названием «Чаевые», который позволит покупателям оставлять денежные вознаграждения курьерам и сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за качественное обслуживание прямо через мобильное приложение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Отмечается, что эта опция доступна уже на этапе оценки качества доставки или обслуживания в ПВЗ, при этом покупателям предложено выбрать заранее установленную сумму или ввести свою, не превышающую 1 тыс. руб.

Пока что воспользоваться сервисом сможет лишь ограниченное число покупателей, однако в ближайшем будущем ожидается, что функция станет доступна всем пользователям Wildberries в России.

Инициатива внедрения онлайн-чаевых была вызвана постоянными запросами клиентов о возможности вознаграждения за грамотную работу курьеров и сотрудников ПВЗ. Сервис «Чаевые» предоставляет удобный способ поблагодарить достойных работников и стремится повысить общий уровень обслуживания на платформе.

Ранее сообщалось, что в Приангарье неизвестный устроил взрыв в пункте выдачи Wildberries.