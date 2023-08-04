Прокуратура назвала ущерб от столкновения танкеров на Лене

Ущерб, нанесенный столкновением двух танкеров на реке Лена, оценивается в 800 млн рублей, заявил руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Авдеев.

По его словам, в реку вылилось 82 тонны бензина, который перевозил один из кораблей.

Авдеев рассказал, что возбуждено два уголовных дела – за нарушение правил охраны окружающей среды и за нарушение правил безопасности движения водного транспорта, а также несколько административных дел.

12 июня танкер «Ерофей Хабаров», перевозивший 836 тонн бензина, столкнулся со стоявшим на ремонте пустым танкером ТР-901 на реке Лена в 25 км от города Киренск.

По версии следствия, капитан танкера «Ерофей Хабаров» был пьян, а судном управлял его помощник, не обладающий достаточной квалификацией.