Прокуратура признала нежелательной деятельность польской ассоциации «За свободную Россию»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность ассоциации «За свободную Россию», участники которой призывают россиян вступать в украинские добровольческие батальоны, сообщили в ведомстве.

Ассоциация Za Wolna Rosje («За свободную Россию») создана в Польше при участии бежавших туда Анастасии Сергеевой и Марии Хармаст. Себя они причисляют к «репрессированному гражданскому обществу».

Активисты организации агитируют россиян вступать в добровольческие украинские организации и собирают средства для ВСУ, участвуют в антироссийских пропагандистских компаниях.

Своей деятельностью «За свободную Россию» представляет угрозу безопасности и конституционному строю РФ, заключили в Генпрокуратуре.