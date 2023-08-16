Прокуратура признала нежелательной деятельность польской ассоциации «За свободную Россию»
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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность ассоциации «За свободную Россию», участники которой призывают россиян вступать в украинские добровольческие батальоны, сообщили в ведомстве.
Ассоциация Za Wolna Rosje («За свободную Россию») создана в Польше при участии бежавших туда Анастасии Сергеевой и Марии Хармаст. Себя они причисляют к «репрессированному гражданскому обществу».
Активисты организации агитируют россиян вступать в добровольческие украинские организации и собирают средства для ВСУ, участвуют в антироссийских пропагандистских компаниях.
Своей деятельностью «За свободную Россию» представляет угрозу безопасности и конституционному строю РФ, заключили в Генпрокуратуре.